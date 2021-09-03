Трое рабочих цементного завода в Михайловке получили тяжелые ожоги

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Волгоградской области сообщила, что начала проверку инцидента на предприятии в Михайловском районе, где трое рабочих получили травмы.

Все трое госпитализированы, уточнили "Интерфаксу" в областном комитете здравоохранения.

"Двое пострадавших мужчин доставлены в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи № 25. Оба пострадавших находятся в реанимации, состояние крайне тяжелое. Еще один мужчина госпитализирован в травматологическое отделение Михайловской районной больницы, его состояние оценивают как средней тяжести", - сказал представитель комитета.

По данным информированного источника "Интерфакса", инцидент произошел на предприятии по производству строительных материалов АО "Себряковцемент".