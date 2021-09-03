Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Трое рабочих цементного завода в Михайловке получили тяжелые ожоги

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Волгоградской области сообщила, что начала проверку инцидента на предприятии в Михайловском районе, где трое рабочих получили травмы.

Все трое госпитализированы, уточнили "Интерфаксу" в областном комитете здравоохранения.

"Двое пострадавших мужчин доставлены в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи № 25. Оба пострадавших находятся в реанимации, состояние крайне тяжелое. Еще один мужчина госпитализирован в травматологическое отделение Михайловской районной больницы, его состояние оценивают как средней тяжести", - сказал представитель комитета.

По данным информированного источника "Интерфакса", инцидент произошел на предприятии по производству строительных материалов АО "Себряковцемент".

Волгоградская область Михайловка Себряковцемент

Новости

Readovka сообщила, что ее сайт разблокирован

Восточный экономический форум - 2021

Глава Якутии предложил разрешить добычу разных ископаемых на одном участке

ВС РФ снял девять кандидатов от "Яблока" с участия в выборах в Госдуму

ВС РФ снял девять кандидатов от "Яблока" с участия в выборах в Госдуму
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили более 18,8 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили более 18,8 тыс. новых случаев COVID-19

Новая трасса Москва-Екатеринбург позволит сократить время в пути вдвое

Новая трасса Москва-Екатеринбург позволит сократить время в пути вдвое
Пандемия коронавируса

Голикова заявила, что в РФ от COVID полностью привиты 38,5 млн человек

Восточный экономический форум - 2021

Путин пообещал ввести на Курилах преференциальный налоговый режим

Роскомнадзор ограничил работу шести VPN-сервисов

Восточный экономический форум - 2021

Маткапитал на первого ребенка в 2022 году составит более 503 тыс. руб.

Маткапитал на первого ребенка в 2022 году составит более 503 тыс. руб.
Восточный экономический форум - 2021

Путин счел возможным увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока до 40 тыс. рублей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');