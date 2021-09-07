Умер один из пострадавших на цементном заводе в Волгоградской области

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Один из трех рабочих, получивших ожоги в результате ЧП на цементном заводе в Волгоградской области, скончался в больнице, сообщили "Интерфаксу" в региональном комитете здравоохранения.

"54-летний мужчина скончался накануне ночью в ожоговом центре", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ожоговом отделении находится еще один пострадавший – 30-летний мужчина, его состояние оценивается как тяжелое. Здоровью третьего пострадавшего ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что 3 сентября прокуратура и следователи начали проверку после получения травм рабочими на производственном предприятии в Михайловском районе.

По предварительным данным, ЧП произошло во время чистки свара в холодильнике вращающейся печи – на работников обрушились части свара и раскаленная пыль клинкера. Трое рабочих получили ожоги. Двое мужчин были госпитализированы в ожоговый центр в крайне тяжелом состоянии. Еще один пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение Михайловской райбольницы.

По данным информированного источника, инцидент произошел на предприятии по производству строительных материалов АО "Себряковцемент". Позже на предприятии "Интерфаксу" подтвердили факт ЧП, однако от комментариев отказались, отметив что "разбираются в ситуации".