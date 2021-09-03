В России изменили правила оформления виз для иностранных туристов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Правительство изменило правила оформления, продления и аннулирования российских виз иностранным гражданам. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Туристическая виза иностранца может быть однократной или двукратной - на срок до трех месяцев, либо многократной - на срок до шести месяцев.

Оформить визу иностранец сможет только на основе подтверждения туроператора, состоящего в едином федеральном реестре, либо подтверждения о бронировании места в классифицированной гостинице.

В обоих документах должны быть указаны номер туроператора в реестре и номер подтверждения о приеме интуриста либо номер свидетельства гостиницы в едином перечне и номер подтверждения о бронировании.

Приложение к правилам оформления виз иностранным туристам определяет порядок оформления подтверждения о бронировании места в гостинице. В нем, в частности, говорится, что подтверждение заполняется на бумаге без исправлений, подписывается уполномоченным сотрудником и заверяется печатью гостиницы.