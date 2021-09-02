Сбербанк стал оператором tax free и запустил платформу для возврата иностранцам НДС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк стал оператором пилотируемой системы tax free и запустил платформу для возврата иностранным туристам НДС на покупки, сделанные в России, говорится в сообщении кредитной организации.

Основная задача платформы - организовать бесперебойное взаимодействие между всеми участниками процесса возмещения налогов: туристами, организациями розничной торговли, Федеральной налоговой службой и Федеральной таможенной службой.

Система tax free в России сейчас пилотируется Минпромторгом в 16 регионах (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Калининградская, Псковская, Новгородская, Ростовская, Волгоградская, Самарская, Свердловская области, республики Татарстан и Мордовия, Краснодарский, Хабаровский и Приморский края).

Пилотный проект tax free стартовал в России в апреле 2018 года. Право вернуть НДС с покупок в российских магазинах имеют граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения вычета нужно в течение одного дня купить товары на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога. Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (например, на алкоголь и табак).