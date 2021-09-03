Пол Уилан побывал в больнице в мордовской колонии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Осужденный за шпионаж в РФ американец Пол Уилан рассказал адвокатам, что побывал в больнице мордовской колонии, где он отбывает наказание.

"У него воспаленный локоть, очень болит, но его все равно заставляют работать каждый день", - сообщила "Интерфаксу" адвокат американца Ольга Карлова в пятницу после телефонного разговора с подзащитным.

"Он даже лежал в больнице", - добавила она, уточнив, что по какой причине Уилан попадал в больницу, она не поняла из-за плохой связи.

По словам Карловой, возможной причиной был развившийся у Уилана грипп.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17.

Адвокаты американца заявили агентству, что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти в рамках взаимности могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Защита американца подала ходатайство в Верховный суд Мордовии о его выдворении в США для отбытия наказания.

Адвокаты также попросят суд, чтобы Уилан, который в настоящее время отбывает наказание в мордовской колонии, лично присутствовал на рассмотрении ходатайства.

Пол Уилан сохраняет надежду, что российский суд удовлетворит ходатайство о его выдворении в США для отбытия наказания, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Ольга Карлова. По ее словам, в пятницу она смогла поговорить по телефону с Уиланом.

"Рад, что мы подали ходатайство в Верховный суд Мордовии, ждет с нетерпением заседания, хочет сам участвовать. Конечно, мало надеется на что-то хорошее, но какую-то надежду в себе хранит", - рассказала Карлова о настроениях своего подзащитного.