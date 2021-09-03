Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Пол Уилан побывал в больнице в мордовской колонии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Осужденный за шпионаж в РФ американец Пол Уилан рассказал адвокатам, что побывал в больнице мордовской колонии, где он отбывает наказание.

"У него воспаленный локоть, очень болит, но его все равно заставляют работать каждый день", - сообщила "Интерфаксу" адвокат американца Ольга Карлова в пятницу после телефонного разговора с подзащитным.

"Он даже лежал в больнице", - добавила она, уточнив, что по какой причине Уилан попадал в больницу, она не поняла из-за плохой связи.

По словам Карловой, возможной причиной был развившийся у Уилана грипп.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17.

Адвокаты американца заявили агентству, что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти в рамках взаимности могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Защита американца подала ходатайство в Верховный суд Мордовии о его выдворении в США для отбытия наказания.

Адвокаты также попросят суд, чтобы Уилан, который в настоящее время отбывает наказание в мордовской колонии, лично присутствовал на рассмотрении ходатайства.

Пол Уилан сохраняет надежду, что российский суд удовлетворит ходатайство о его выдворении в США для отбытия наказания, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Ольга Карлова. По ее словам, в пятницу она смогла поговорить по телефону с Уиланом.

"Рад, что мы подали ходатайство в Верховный суд Мордовии, ждет с нетерпением заседания, хочет сам участвовать. Конечно, мало надеется на что-то хорошее, но какую-то надежду в себе хранит", - рассказала Карлова о настроениях своего подзащитного.

Пол Уилан Мордовия

Новости

Что произошло за день: пятница, 3 сентября

Индекс МосБиржи впервые в истории достиг 4000 пунктов

"Роснефть" вышла из капитала "Томскнефти"

Суд арестовал имущество семьи депутата Госдумы Олега Колесникова

Реестр СМИ-иноагентов пополнился четырьмя юридическими лицами

Реестр СМИ-иноагентов пополнился четырьмя юридическими лицами

Танкер сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале

Сергей Ролдугин и Эмин Агаларов выступят перед элитой России и ФРГ в Царском Селе

Пандемия коронавируса

В "Векторе" заявили, что "ЭпиВакКорона" сохраняет эффективность против штамма "дельта"

Соратника шамана Габышева арестовали на 20 суток во Владимире

Соратника шамана Габышева арестовали на 20 суток во Владимире
Восточный экономический форум - 2021

Греф не в курсе переговоров Сбербанка с Х5

Греф не в курсе переговоров Сбербанка с Х5
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');