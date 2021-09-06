Пол Уилан рассказал, что не рассчитывает на выдворение в США

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Осуждённый за шпионаж в РФ американец Пол Уилан сохраняет надежду, что российский суд удовлетворит ходатайство о его выдворении в США для отбытия наказания, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Ольга Карлова.

По словам Карловой, в пятницу она смогла поговорить по телефону с Уиланом, содержащимся в мордовской колонии.

"Рад, что мы подали ходатайство в Верховный суд Мордовии, ждёт с нетерпением заседания, хочет сам участвовать. Конечно, мало надеется на что-то хорошее, но какую-то надежду в себе хранит", - рассказала Карлова о настроениях своего подзащитного.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17.

Адвокаты американца заявили агентству, что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти в рамках взаимности могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Защита американца подала ходатайство в Верховный суд Мордовии о его выдворении в США для отбытия наказания.

Адвокаты также попросят суд, чтобы Уилан, который в настоящее время отбывает наказание в мордовской колонии, лично присутствовал на рассмотрении ходатайства.