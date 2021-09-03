ФСБ задержала в Туле сторонников радикального ислама

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Члены запрещенной в России террористической ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад" задержаны в Туле. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального УФСБ.

"В группировку входили граждане одной из стран Центральной Азии, сторонники радикального ислама. Они оказывали ресурсную поддержку международной террористической организации (МТО) и вербовали в нее соотечественников", - говорится в сообщении.

В частности, задержанные занимались вербовкой и переправкой соотечественников в Сирию для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований.

По местам их жительства обнаружены и изъяты средства связи, а также электронные носители информации.

Возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Участие в деятельности террористической организации".