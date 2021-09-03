Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

ФСБ задержала в Туле сторонников радикального ислама

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Члены запрещенной в России террористической ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад" задержаны в Туле. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального УФСБ.

"В группировку входили граждане одной из стран Центральной Азии, сторонники радикального ислама. Они оказывали ресурсную поддержку международной террористической организации (МТО) и вербовали в нее соотечественников", - говорится в сообщении.

В частности, задержанные занимались вербовкой и переправкой соотечественников в Сирию для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований.

По местам их жительства обнаружены и изъяты средства связи, а также электронные носители информации.

Возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Участие в деятельности террористической организации".

ФСБ Тула

Новости

Летевший из Москвы в Белгород самолет вернулся в "Шереметьево" из-за отказа датчика

Пол Уилан побывал в больнице в мордовской колонии

Что произошло за день: пятница, 3 сентября

Индекс МосБиржи впервые в истории достиг 4000 пунктов

"Роснефть" вышла из капитала "Томскнефти"

Суд арестовал имущество семьи депутата Госдумы Олега Колесникова

Реестр СМИ-иноагентов пополнился четырьмя юридическими лицами

Реестр СМИ-иноагентов пополнился четырьмя юридическими лицами

Танкер сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале

Сергей Ролдугин и Эмин Агаларов выступят перед элитой России и ФРГ в Царском Селе

Пандемия коронавируса

В "Векторе" заявили, что "ЭпиВакКорона" сохраняет эффективность против штамма "дельта"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');