Нижегородская прокуратура начала проверку по факту отравления детей в школе

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку в связи с поступившей информации о массовом отравлении учеников одной из школ Нижнего Новгорода.

"Устанавливаются причины произошедшего. Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о несовершеннолетних", - сообщает прокуратура Нижегородской области в субботу.

Точное число пострадавших детей и подробности произошедшего ведомство не приводит.

В свою очередь информированный источник уточнил "Интерфаксу", что к медикам поступило порядка 40 обращений на ухудшение самочувствия. "Никто не госпитализирован. Пока официально подтвержден один случай отравления", - сказал он.

В то же время местные СМИ сообщают, что инцидент произошел в гимназии в Нижегородском районе.