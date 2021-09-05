Норовирус выявили у отравившихся учеников нижегородской гимназии

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Медики получили результаты анализов у школьников гимназии Нижнего Новгорода, обратившихся за помощью с признаками отравления.

"Получили результаты анализов на микрофлору. Учащиеся гимназии 13 Нижнего Новгорода заразились норовирусом", - написал в своем инстаграме министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Он отметил, что на утро воскресенья фиксируется единичные обращения за помощью к врачам, в том числе от родителей детей.

Как добавил министр, "лечение инфекции проводится амбулаторно, при необходимости готовы задействовать стационары, но такой необходимости в настоящий момент нет".

Ранее сообщалось со ссылкой на СУ СКР, что, по предварительным данным, с 3 сентября к медикам обратились 24 человека с признаками отравления и повышенной температурой. По результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В свою очередь информированный источник уточнял "Интерфаксу", что к медикам поступило порядка 40 обращений с жалобами на ухудшение самочувствия.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону рассказали, что инцидент произошел в младшем звене гимназии №13. Учебный процесс там будет приостановлен.