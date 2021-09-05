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В Белорецком районе Башкирии потушили крупный лесной пожар

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные потушили один из крупных очагов лесных пожаров в Белорецком районе Башкирии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в воскресенье.

"Ликвидировано четыре очага лесных пожаров на площади более 1,8 тысячи га, в том числе в Белорецком районе один очаг на площади более 1,6 тысячи га", - говорится в сообщении.

По данным на 19:00 мск, в регионе продолжают гореть более 1,5 тысячи га леса: 840 га в Белорецком районе, 620 га - в Баймакском, 70 га - в Абзелиловском.

Как сообщалось, крупный природный пожар в Белорецком районе начался 22 августа. К тушению была привлечена, в том числе, тяжелая техника Минобороны РФ.

Ранее из-за природных пожаров в Башкирии временно перекрыли участок автомобильной дороги Магнитогорск - Ира с 106 км по 128 км. Движение восстановили 4 сентября.

Башкирия Белорецкий район МЧС

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