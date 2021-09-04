В Башкирии открыли трассу, перекрытую из-за горения сухой травы

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Движение на автодороге, соединяющей города Сибай и Баймак в Башкирии, закрытое накануне из-за природного пожара, возобновили, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в субботу.

"Движение на участке автомобильной дороги общего пользования Республики Башкортостан регионального значения Магнитогорск - Ира с 106 км по 128 км, прекращенное вчера из-за пожара, возобновлено сегодня с 9 утра", - говорится в сообщении.

Эвакуированные жители села Галеево Баймакского района утром вернулись в свои дома.

Как отметила пресс-служба, никто не пострадал. Угроза миновала. Поврежденных домов нет.

Тушение природного пожара продолжается. Огонь локализован на площади 1 тыс. га. В тушении задействовали 50 единиц техники и более 470 человек.

Как сообщалось, накануне в Баймакском районе огонь с сухой травы перешел на автодорогу Ира - Магнитогорск на участке Баймак - Сибай. Движение по дороге было временно прекращено. Из деревни Галеево из-за сильного дыма временно отселили в город Баймак 16 жителей.

Сухая трава загорелась в Баймакском районе Башкирии 2 сентября.