Транзит санкционных продуктов разрешили через три морских порта РФ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Большой порт Санкт-Петербург, порты Владивосток и Восточный (Находка, Приморский край) получили право обрабатывать санкционные товары, следующие транзитом через территорию России. Это следует из сообщения оператора системы отслеживания транзита санкционных товаров ООО "Центр развития цифровых платформ" (ЦРЦП).

"С 6 сентября через Большой порт Санкт-Петербурга, порт Восточный и Владивостокский морской торговый порт возможен ввоз или вывоз санкционной продукции транзитом по территории Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.

Морские порты Санкт-Петербург и Восточный находятся на маршруте транзита товаров из Евросоюза в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Через порт Владивосток проходят торговые пути из США в Монголию и страны центральной Азии, отмечает ЦРПИ.

Ранее транзит санкционных продуктов был разрешен через железнодорожные и автомобильные пункты пропуска. Минтранс РФ в апреле 2020 года запустил пилотный проект по транзиту санкционных грузов с навигационными пломбами через порты РФ.

ЦРЦП (на 100% принадлежащий оператору госсистемы "Платон" ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС)) является единственным оператором системы отслеживания транзита санкционных товаров автомобильным и железнодорожным транспортом с ГЛОНАСС-пломбами по территории России.