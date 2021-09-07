Проценко счел, что врачи любых специальностей должны уметь оказывать помощь больным COVID

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Знаниями оказания неотложной помощи пациентам с коронавирусом, в том числе, в тяжелом состоянии, должны обладать не только инфекционисты, но и врачи других специальностей, такое мнение высказал главный врач московской клинической больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Очевидно стало (...) что независимо от специальности в них (врачей - ИФ) должны быть погружены базовые знания по оказанию неотложной помощи, в том числе, наиболее тяжелым пациентам, пациентам в критическом состоянии", - сказал Проценко во вторник журналистам в Екатеринбурге.

Он отметил, что необходимость данной меры показала пандемия коронавируса.

"В "красной зоне" в инфекционных госпиталях оказались хирурги, акушеры-гинекологи, травматологи, а не только инфекционисты, анестезиологи и реаниматологи", - пояснил Проценко.