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Кандидаты от "Яблока" обещали отказаться от привилегий в Думе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Кандидаты в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" планируют, избравшись в нижнюю палату парламента, отправлять три четверти своей зарплаты на благотворительность.

Об этом председатель партии Николай Рыбаков сказал на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса"

"Депутаты партии "Яблоко" будущей нашей фракции в Госдуме будут получать заработную плату в размере средней заработной платы по городу Москве. Правильно, когда депутаты понимают, как живут люди и получают ту заработную плату, которую получают их избиратели в том городе, где они работают. Мы откажемся от той части заработной платы, которая превышает среднюю зарплату по Москве, и разницу будем перечислять в детские дома и благотворительные организации", - заявил он.

Также, по его словам, "яблочники" в Госдуме откажутся от использования служебных автомобилей, участия в какой-либо коммерческой деятельности, приносящей доход депутатам или членам их семей, от оплаты за бюджетный счет ВИП-залов аэропортов, ж/д вокзалов, проезда в СВ или бизнес-классах самолетов, от размещения в люксах. "Это абсолютно невозможно - такие шикарные командировки депутатов, то просто неприлично. Мы будем ежегодно публиковать не только отчет о своих доходах, но и о своих расходах в рамках отчета фракции", - пообещал он.

Фракция "Яблоко" в Госдуме намерена инициировать законы, которые будут "стимулировать приближение всего состава Госдумы к людям", отказ от отдельной пенсионной системы и отдельной системы медицинского обеспечения, обнародование деклараций о расходах и т.д.

По подсчетам партии, при фракции в 30 человек за год сумма благотворительной помощи составит 127,8 млн рублей.

Во время пресс-конференции свои подписи под соглашением об отказе от привилегий в случае прохождения в Госдуму поставили руководитель фракции "Яблоко" в Московской городской Думе Максим Круглов, член Федерального политического комитета партии "Яблоко" Александр Гнездилов.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут в Единый день голосования, который в этом году продлиться три дня - с 17 по 19 сентября.

Госдума Яблоко

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