ВС РФ снял девять кандидатов от "Яблока" с участия в выборах в Госдуму

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд России отменил регистрацию девяти кандидатов в депутаты Госдумы из федерального списка партии "Яблоко".

"Суд в полном объеме удовлетворил исковое заявление Центризбиркома об отмене регистрации кандидатов Есакова Никиты, Добыта Ивана, Чимитдоржиева Баясхалана, Орловой Александры, Аркадьева Михаила, Амосова Александра, Семавина Дмитрия, Плотниковой Елены, Мартынова Евгения, включенных в зарегистрированный федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Поводом для обращения ЦИК в суд стала информация от Центробанка РФ, указывающая на то, что эти кандидаты владеют "иностранными финансовыми инструментами".

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.