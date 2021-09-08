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Более 200 человек тушат лесные пожары в Якутии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Более 200 человек и 36 единиц техники задействованы на тушении лесных пожаров в Якутии, сообщает пресс-служба правительства республики.

"На территории Якутии действует 31 природный пожар на общей площади 245,7 тысяч га, из них 9 - в зоне обслуживания, 22 - в зоне контроля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводятся работы по тушению 10 пожаров в восьми районах Якутии на общей площади 142,663 тыс. га. Вчера вертолеты Ми-8 работали в Усть-Алданском и Усть-Майском районах.

На территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС.

Якутия

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