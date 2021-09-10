Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

За сутки в Якутии ликвидировали природные пожары на площади 563 га

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - На территории Якутии за сутки ликвидировали четыре природных пожара на площади 563 га, сообщает пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС России по республике в пятницу.

Всего в Якутии зафиксировано 49 природных пожаров. На тушении задействованы 362 человека и 45 единиц техники.

"Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Вчера на тушение природного пожара в районе населенного пункта Кюбяинде Вилюйского района убыла аэромобильная группировка в количестве 21 человека и 3 единиц техники", - приводятся в сообщении слова начальника регионального ГУ МЧС России Павла Гарина.

По данным ведомства, продолжают действовать два природных пожара в 10 км зоне на территории Чурапчинского и Вилюйского районов. Наиболее активная работа по тушению проводится в Усть-Майском районе, где зафиксировано 6 очагов лесных пожаров.

Как сообщалось, на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС.

Якутия

Новости по теме

Новости

В Дагестане в ходе КТО ликвидированы два боевика

В Дагестане в ходе КТО ликвидированы два боевика

Что случилось этой ночью: пятница, 10 сентября

Космонавты выполнили все задачи выхода в открытый космос

Минобороны РФ приняло на управление запущенный с Плесецка спутник

Похороны главы МЧС Зиничева будут закрытыми

Минобороны РФ сообщило об успешном пуске ракеты "Союз-2.1в"

Минобороны РФ сообщило об успешном пуске ракеты "Союз-2.1в"

Путин сообщил о согласовании всех 28 интеграционных программ РФ и Белоруссии

Путин сообщил о согласовании всех 28 интеграционных программ РФ и Белоруссии

В Кремле сочли очевидной угрозу вмешательства в российские выборы

Что произошло за день: четверг, 9 сентября

Число пострадавших при взрыве в Ногинске возросло до 22 человек

Число пострадавших при взрыве в Ногинске возросло до 22 человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');