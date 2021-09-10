За сутки в Якутии ликвидировали природные пожары на площади 563 га

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - На территории Якутии за сутки ликвидировали четыре природных пожара на площади 563 га, сообщает пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС России по республике в пятницу.

Всего в Якутии зафиксировано 49 природных пожаров. На тушении задействованы 362 человека и 45 единиц техники.

"Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Вчера на тушение природного пожара в районе населенного пункта Кюбяинде Вилюйского района убыла аэромобильная группировка в количестве 21 человека и 3 единиц техники", - приводятся в сообщении слова начальника регионального ГУ МЧС России Павла Гарина.

По данным ведомства, продолжают действовать два природных пожара в 10 км зоне на территории Чурапчинского и Вилюйского районов. Наиболее активная работа по тушению проводится в Усть-Майском районе, где зафиксировано 6 очагов лесных пожаров.

Как сообщалось, на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС.