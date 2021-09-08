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В России коронавирусом заразились еще 18 тысяч человек

В России коронавирусом заразились еще 18 тысяч человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 18 024 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Второй раз с начала месяца Санкт-Петербург стал лидером по числу заболевших за сутки: выявлены еще 1 430 случаев заражения. Причем во вторник сообщалось о 626 случаях. Аналогичная ситуация была 1 сентября, когда в городе было выявлено 1 312 новых случаев. За Петербургом следует Москва, где за сутки заболели 1 269 человек.

При этом столица занимает первое место по числу летальных исходов: умерли еще 48 пациентов. В Санкт- Петербурге - 37 умерших, в Свердловской области - 35. В целом по стране за сутки от коронавируса умерли 797 человек.

Еще 673 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в Московской области, 496 - в Свердловской области, 471 - в Ростовской области, 465 - в Самарской области, 463 - в Воронежской области, 458 - в Пермском крае, 398 - в Нижегородской области, 376 - в Омской области, 374 - в Красноярском крае, 372 - в Иркутской области, 370 - в Челябинской области, 356 - в Ставропольском крае, 349 - в Волгоградской области, 339 - в Оренбургской области.

Кроме того, 304 человека заболели в Башкирии, 291 - в Хабаровском крае, 286 - в Астраханской области, 274 - в Ульяновской области, 245 - в Архангельской области, 243 - в Саратовской области, 239 - в Краснодарском крае, 238 - в Алтайском крае, 235 - в Крыму, 232 - в Пензенской области, 227 - в Тюменской области, 225 - в Приморском крае, 224 - в Удмуртии, 219 - в Вологодской области, 218 - в Коми. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 065 тыс. 904 случая коронавирусной инфекции, 189 582 умерших и 6 млн 320 тыс. 512 выписанных.

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