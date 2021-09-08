Почти на 7% выросла заболеваемость COVID-19 в Москве за сутки

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Около 1,3 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это почти на 7% превышает показатель, достигнутый накануне, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По данным оперштаба, за прошедшие 24 часа в Москве выявили 1 269 инфицированных. Накануне сообщалось о 1 187 новых пациентах с коронавирусом. Таким образом заболеваемость в столице увеличилась на 82 случая или почти на 7%.

За сутки коронавирус привел к смерти 48 человек. С начала пандемии скончались 27 835 москвичей.

Выздоровели за сутки 1 513 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 458 632 человека.

Накануне сообщалось о 1 441 выписанном и 45 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 8 сентября составляет 1 579 274.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с этим коронавирусные ограничения были смыгчены.

30 августа Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений.