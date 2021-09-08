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Источник сообщил, кто будет исполнять обязанности главы МЧС после гибели Зиничева

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Исполнять обязанности главы МЧС РФ будет первый замглавы ведомства, генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее в среду стало известно, что глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая человека на учениях. Зиничев возглавлял ведомство с мая 2018 года.

Александр Чуприян родился 23 марта 1958 года в Ухте. С 1979 года служил в Управлении пожарной охраны ГУВД Ленинградского облгорисполкома МВД СССР. Окончил курсы среднего начальствующего состава пожарной охраны в 1980 году, после чего занимал соответствующие должности.

В разные годы службы занимал должности заместителя начальника Управления государственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области и замначальника кафедры Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической школы МВД России.

С 2003 года Чуприян возглавил Главное управление государственной противопожарной службы МЧС России.

С 2006 года по 2018 год являлся заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С июня 2018 года получил должность первого заместителя министра чрезвычайного ведомства.

В ноябре 2018 года был единогласно избран Президентом Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.

МЧС РФ Александр Чуприян Евгений Зиничев

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