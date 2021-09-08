Росздравнадзор получил 7 тыс. заявлений о реакциях на вакцины от COVID

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Росздравнадзор поступило семь тысяч сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации от коронавируса, сообщила глава ведомства Алла Самойлова.

"Это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных, то есть от общего количества это минимальная доля", - сказала Самойлова на пресс-конференции в среду.

"Мы можем сказать, что на сегодняшний день не выявлена информация, которая указывает на проблемы безопасности вакцин. Зафиксированные нежелательные реакции и их частота не выходят на сегодняшний день за рамки инструкций по медицинскому применению", - отметила она.

По словам Самойловой, Росздравнадзор проводит постоянный мониторинг безопасности иммунопрофилактики, информация о случаях нежелательных явлений в период и после вакцинации поступает от специалистов здравоохранения в специальную систему "Фармаконадзор 2.0". "А в случае необходимости запрашивается дополнительная информация, и мы привлекаем к экспертизе этих случае главных внештатных специалистов министерства здравоохранения, привлекаются профильные научные центры и медицинские организации", - сказала Самойлова.

"Вакцинация на сегодняшний день остается единственным и действенным методом, который противостоит смертельно опасной инфекции", - заключила она.

Самойлова отметила, что полностью вакцинированные от коронавирусной инфекции составляют не более 2% от всех заболевших. "А если мы посмотрим, сколько на сегодняшний день в госпитализации, то на сегодняшний день из госпитализированных пациентов 90% - это те пациенты, которые не привались", - сказала она.

Она уточнила, что в статистике Росздравнадзора учитываются заболевшие после вакцинации после 42 дня, то есть это тот период, когда уже сформирован иммунитет, когда пациент по идее заболевать не должен.

По состоянию на 6 сентября, в РФ более 46 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса, из них привиты от инфекции 39 млн человек.

Массовая вакцинация от коронавируса COVID-19 началась в РФ 18 января.