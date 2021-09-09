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В России за сутки зарегистрировали еще 18 380 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 18 380 случаев COVID-19
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 18 380 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 794 пациента, наибольшее число скончавшихся в Москве - 52, в Свердловской области - 34, в Краснодарском крае - 31.

По выздоровлении были выписаны 19 639 человек.

В Москве выявлен 1 801 новый случай COVID-19 за сутки, 1 461 пациент выздоровел после болезни. Еще 1 380 новых пациентов зарегистрированы в Санкт-Петербурге, 525 - в Московской области.

Кроме того, 505 новых случаев - в Свердловской области, 470 - в Ростовской области, 468 - в Самарской области, 464 - в Воронежской области, 456 - в Пермском крае, 406 - в Нижегородской области, 375 - в Иркутской области, 373 - в Омской области, по 368 - в Челябинской области, Красноярском крае.

Еще 358 случаев - в Ставропольском крае, 346 - в Волгоградской области, 337 - в Оренбургской области, 300 - в Башкирии, 298 - в Хабаровском крае, 287 - в Астраханской области, 272 - в Ульяновской области, 243 - в Архангельской области, 241 - в Саратовской области, 239 - в Краснодарском крае, по 237 - в Крыму, Алтайском крае, 234 - в Пензенской области.

По 227 новых диагнозов - в Удмуртии, Тюменской области, 223 - в Приморском крае, 221 - в Вологодской области, 219 - в Коми. В других регионах России суточный прирост не превышает 200 случаев.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 084 тыс. 284 случая коронавирусной инфекции, 190 376 умерших и 6 340 151 выписанных.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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В Китае было зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19. Таким образом, число подтвержденных заболевших достигло 95083, а число погибших осталось неизменным - 4636.
коронавирус

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