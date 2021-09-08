Экс-депутат Думы Варшавский получил семь лет колонии за мошенничество

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы назначил семь лет колонии общего режима бывшему депутату Государственной Думы, бизнесмену Вадиму Варшавскому, по делу об особо крупном мошенничестве.

"Варшавскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего к Варшавскому, взыскав с него более 2 млн 614 млн руб.

Варшавский признан виновным в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Как сообщалось, согласно фабуле дела, речь идет о хищении 2,5 млрд руб. у банка "Петрокоммерц".

В декабре 2019 года Варшавский был осужден к трем годам шести месяцам колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 490 млн руб. в качестве генерального директора "Ростовского электрометаллургического завода" (РЭМЗ).