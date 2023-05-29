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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Суд продлил на 6 месяцев процедуру банкротства экс-депутата Госдумы Варшавского

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 25 мая продлил на шесть месяцев процедуру банкротства бывшего депутата Госдумы и бизнесмена Вадима Варшавского.

Как говорится в определении на сайте суда, арбитраж назначил следующий отчет финансового управляющего должника на 5 декабря 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд 23 ноября 2021 года признал законным начало процедуры банкротства бизнесмена. Суд тогда оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 31 августа 2021 года по заявлению банка "Траст" ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов требование "Траста" в размере 4,3 млрд рублей.

Финансовым управляющим был утвержден Кирилл Ноготков.

Кассационный суд 17 марта 2022 года уменьшил долг Варшавского перед банком "Траст" с 4,3 млрд рублей до 4 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 18 ноября 2022 года признал Варшавского несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев.

Верховный суд России в начале 2023 года согласился с обоснованностью требования Россельхозбанка к Варшавскому в размере около 12,2 млрд рублей.

В начале мая 2023 года Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование банка "Траст" к Варшавскому в размере 2,6 млрд рублей и включил эту задолженность в реестр кредиторов бизнесмена.

В декабре 2019 года Варшавский был осужден на три года шесть месяцам колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 490 млн рублей в качестве генерального директора "Ростовского электрометаллургического завода" (РЭМЗ).

Замоскворецкий суд Москвы в сентябре 2021 года назначил семь лет колонии общего режима Варшавскому по делу об особо крупном мошенничестве. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего к Варшавскому, взыскав с него более 2 614 млн руб. Мосгорсуд в мае 2022 года подтвердил этот приговор.

Арбитражный суд Москвы Россельхозбанк Траст Вадим Варшавский РЭМЗ
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