Архитекторы раскритиковали новое здание станции метро "Фрунзенская" в Петербурге

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Члены Градостроительного совета Петербурга раскритиковали высоту нового здания станции метро "Фрунзенская", где разместится единый диспетчерский центр. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса" по итогам обсуждения проекта на заседании совета.

"Сделано в очень крупном, гигантском для Московского (проспекта - ИФ) масштабе", - сказал архитектор Никита Явейн.

Высота здания, согласно представленному проекту, составит 27,3 метра.

"Если не можем заглубить (...) то нужно либо очень сильно масштабировать этот дом, либо делать пониже. .... в пределах 23 метров. Но 28 метров. Мне кажется, он выше габарита жилых домов", - сказал Явейн.

Архитектор Сергей Орешкин также отметил среди недостатков здания его высоту. "Это гигантское здание (...) Масштаб, конечно, гипертрофированный", - сказал член Градсовета. По словам Орешкина, зданию не хватает детализации, оно имеет грубые формы.

Главный архитектор проекта Александр Сохацкий из московского "Архитектурного Бюро А.С.+" пояснил, что на существующее круглое здание станции метро "Фрунзенская" на Московском проспекте "нанизывается" новое здание. Новое пятиэтажное здание будет включать "наземный вестибюль метро и расположенный над ним единый диспетчерский центр метрополитена", сообщил Сохацкий.

Вестибюль будет переделан, эскалаторы отремонтируют.

Стало известно, как будет выглядеть после реконструкции станция метро "Фрунзенская": https://t.co/McVjuOse1F pic.twitter.com/25sfVR3Fd6 — 78 | НОВОСТИ (@good78news) September 8, 2021

Серое здание с большими стеклянными проемами и четырьмя арками имеет полукруглую форму подковы. В отделке будет использоваться юрский камень и испанский известняк. "Фасады здания решены в контексте застройки Московского проспекта 40-50-ых годов прошлого века. В здании расположен атриум диспетчерского зала, увенчанный куполом", - говорится в проекте.

"Фасад перекликается с постройками авторства Троцкого, Лукина, жилым домом Сперанского на Московском проспекте, 19 (...) и зданием Российской национальной библиотеки", - заметил автор проекта.

Рецензент, архитектор Михаил Мамошин сказал, что "работа интегрирована хорошо в Московский проспект". Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории – объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. По мнению архитектора, проект соответствует регламенту.

Мамошин отметил опыт московского архитектурного бюро в создании аналогичного диспетчерского пункта метрополитена в Москве.

О решении Градсовета относительно проекта станет известно через неделю.