Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Архитекторы раскритиковали новое здание станции метро "Фрунзенская" в Петербурге

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Члены Градостроительного совета Петербурга раскритиковали высоту нового здания станции метро "Фрунзенская", где разместится единый диспетчерский центр. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса" по итогам обсуждения проекта на заседании совета.

"Сделано в очень крупном, гигантском для Московского (проспекта - ИФ) масштабе", - сказал архитектор Никита Явейн.

Высота здания, согласно представленному проекту, составит 27,3 метра.

"Если не можем заглубить (...) то нужно либо очень сильно масштабировать этот дом, либо делать пониже. .... в пределах 23 метров. Но 28 метров. Мне кажется, он выше габарита жилых домов", - сказал Явейн.

Архитектор Сергей Орешкин также отметил среди недостатков здания его высоту. "Это гигантское здание (...) Масштаб, конечно, гипертрофированный", - сказал член Градсовета. По словам Орешкина, зданию не хватает детализации, оно имеет грубые формы.

Главный архитектор проекта Александр Сохацкий из московского "Архитектурного Бюро А.С.+" пояснил, что на существующее круглое здание станции метро "Фрунзенская" на Московском проспекте "нанизывается" новое здание. Новое пятиэтажное здание будет включать "наземный вестибюль метро и расположенный над ним единый диспетчерский центр метрополитена", сообщил Сохацкий.

Вестибюль будет переделан, эскалаторы отремонтируют.

Серое здание с большими стеклянными проемами и четырьмя арками имеет полукруглую форму подковы. В отделке будет использоваться юрский камень и испанский известняк. "Фасады здания решены в контексте застройки Московского проспекта 40-50-ых годов прошлого века. В здании расположен атриум диспетчерского зала, увенчанный куполом", - говорится в проекте.

"Фасад перекликается с постройками авторства Троцкого, Лукина, жилым домом Сперанского на Московском проспекте, 19 (...) и зданием Российской национальной библиотеки", - заметил автор проекта.

Рецензент, архитектор Михаил Мамошин сказал, что "работа интегрирована хорошо в Московский проспект". Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории – объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. По мнению архитектора, проект соответствует регламенту.

Мамошин отметил опыт московского архитектурного бюро в создании аналогичного диспетчерского пункта метрополитена в Москве.

О решении Градсовета относительно проекта станет известно через неделю.

Петербург

Новости
Дело Михаила Абызова

Суд взыскал с Абызова и Альфа-банка более $126 млн

Замглавы инженерных войск РФ обвинили в получении взяток от строителей-подрядчиков

Замглавы инженерных войск РФ обвинили в получении взяток от строителей-подрядчиков

На замначальника инженерных войск РФ завели уголовное дело

Россия перебросила в Белоруссию СУ-30СМ для создания центра совместной подготовки

Медики в РФ получат от 200 руб. за каждого привитого от COVID пациента

Росздравнадзор получил 7 тыс. заявлений о реакциях на вакцины от COVID

Пять жителей поврежденного взрывом дома в Ногинске не выходят на связь

Пять жителей поврежденного взрывом дома в Ногинске не выходят на связь

Глава МЧС России Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Мельника

Глава МЧС России Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Мельника

Источник сообщил, кто будет исполнять обязанности главы МЧС после гибели Зиничева

В ФСБ подтвердили сообщения об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');