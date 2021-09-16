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До конца года в Москве достроят 10 станций метро

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - До конца этого года планируется завершить строительство и реконструкцию еще десяти станций метро и 17,5 км тоннелей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Метро остается приоритетным направлением транспортного развития Москвы. Только с начала этого года запущено 4,6 км линий и две станции - "Народное Ополчение" и "Мнёвники", а также электродепо "Сокол". В оставшиеся месяцы года планируется достроить 17,5 км линий и девять станций на Большой кольцевой линии, а также открыть одну станцию после реконструкции", - сказал Бочкарев.

По его словам, в планах на ближайшие два года строительство еще 58 км линий, 24 станций подземки и трех электродепо.

"Сейчас продолжаются работы по продлению существующих Сокольнической, Калининско-Солнцевской, Люблинско-Дмитровской и Арбатско-Покровской линий, а также строительство новых веток - Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской", - добавил заммэра.

Москва Андрей Бочкарев

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