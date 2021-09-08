Суд взыскал с Абызова и Альфа-банка более $126 млн

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к экс-министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову и Альфа-банку об обращении в доход государства денежных средств более чем на $126 млн.

"Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда во вторник, что Генпрокуратура требовала взыскать с Абызова $22 млн, с Альфа-банка - порядка $31 млн и более 5,6 млрд руб.

В Генпрокуратуре посчитали, что указанные суммы были получены в нарушение антикоррупционного законодательства и имеют незаконный характер.

Как уточняла газета "Коммерсантъ", общая сумма исковых требований надзора в валютном эквиваленте составила $126,5 млн. По данным издания, речь идет о денежных средствах, которые Абызов инвестировал под проценты в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram и которые он разместил на счетах, обслуживаемых Альфа-банком, после того, как проект не состоялся.

Как установила Генпрокуратура, часть денежных средств, $104,5 млн, банк обратил в свою собственность - по предположению "Коммерсанта", в счет долгов принадлежавшей Абызову компании Е4. Еще часть - $22 млн - Абызов направил на счета подконтрольных ему лиц, выяснил надзор.

Абызов исковые требования не признал и просил суд отказать в их удовлетворении. В Альфа-банке "Интерфаксу" заявили, "ничего противозаконного не делали" и что банк "в принципе всегда действует строго в рамках закона".