Абызов пробудет в СИЗО до нового года

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд продлил до конца декабря срок ареста бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому организации преступного общества, сообщил во вторник "Интерфаксу" официальный представитель суда Валерий Лазарев.

Срок ареста продлен до 25 декабря, сказал Лазарев.

Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года.

Экс-министру предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ, в том числе в организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе. Свою вину он признает.

Расследование уголовного дела в настоящее время завершено, фигуранты заканчивают знакомиться с материалами.

Всего в качестве обвиняемых, включая самого Абызова, к делу привлечены более 15 человек, четверо из которых находится в розыске.