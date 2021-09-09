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Российская база в Таджикистане провела учение по отражению атаки боевиков

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российская военная база в Таджикистане на фоне острой ситуации в Афганистане провела учение по отражению нападения условных террористов, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в четверг.

"По замыслу учения группа условного противника на автомобилях пыталась незаконно проникнуть на территорию воинской части через контрольно-пропускной пункт (КПП), применив огнестрельное оружие. Получив сигнал тревоги, подразделение по противодействию терроризму на бронетранспортерах БТР-82А прибыло к месту нападения и выполнило задачи по блокированию НВФ, взяв его в кольцо", - сообщила пресс-служба ЦВО.

"В ходе учения прошла проверка личного состава, оружия и экипировки, умения владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средств разведки, связи и наблюдения. Российские военные также применили беспилотники.

Тренировка проведена на фоне обострения ситуации в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи. Летом этого года российские военные сообщали об усилении базы новым вооружением и военной техникой.

17 августа начались маневры на горных полигонах в Таджикистане с участием около тысячи российских военных. Учения продлятся месяц, сообщала пресс-служба ЦВО.

Таджикистан Афганистан Центральный военный округ

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