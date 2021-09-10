Российская военная база в Таджикистане до конца года получит 30 современных танков

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российская 201-я военная база, дислоцированная в Таджикистане, до конца 2021 года получит 30 современных танков, сообщил начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Ханиф Беглов.

"До конца года 30 современных танков придут на замену боевых машин более ранних модификаций танкового батальона российской военной базы в Таджикистане", - сказал Беглов накануне Дня танкиста.

Замена танков на российской военной базе в Таджикистане будет произведена на фоне резкого обострения ситуации в соседнем Афганистане где после ухода американских военных власть захватили представители запрещенного в РФ террористического движения "Талибан". Беглов также уточнил, что соединения и воинские части Центрального военного округа получили с начала текущего года уже около 100 единиц бронетанкового вооружения, в том числе 30 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами. 21 июля стало известно о решении российских военных усилить базу в Таджикистане 17 современными боевыми машинами пехоты БМП-2. В августе ЦВО сообщил об усилении базы в Таджикистане новым вооружением - переносными зенитными ракетными комплексами "Верба", автоматами "Калашникова" АК-12, современными снайперскими винтовками, огнеметами и современными противотанковыми ракетными комплексами "Корнет". В сентябре стало известно, что российская военная база в Таджикистане получила партию крупнокалиберных пулеметов "Утес".

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе ЦВО. Как сообщал "Интерфакс", в конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия - на боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").