В Кремле не стали комментировать призыв Силуанова к экспортерам делиться сверхдоходами

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет однозначной позиции на предложение главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что дополнительная прибыль экспортеров могла бы пойти на поддержку граждан.

"Я оставлю без комментария это. Однозначной позиции на этот счет в Кремле нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, предложив за комментариями по этой теме обращаться в правительство.

Накануне Силуанов сказал, что экспортеры, получающие дополнительные доходы от высоких цен на мировых рынках, должны ими делиться, чтобы государство могло направлять средства на поддержку граждан.

"Россия является одним из крупнейших экспортеров и сырья, в том числе и продовольствия. Здесь два аспекта. Нам необходимо контролировать рост цен для наших граждан, чтобы инфляция не выбивалась за пределы, которые мы для себя определили, поэтому здесь применяются ограничительные меры – экспортные пошлины, демпфер и так далее. Второй аспект заключается в том, что те традиционные экспортеры, которые получили сегодня дополнительные доходы от повышения цен, они должны поделиться", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.

"Эти деньги нам нужно направить на поддержку граждан, тех людей, которые страдают от инфляции, что сейчас и было сделано", - отметил министр.

Он напомнил, что сейчас 700 млрд рублей дополнительно будет направлено на поддержку пенсионеров, военнослужащих и детей, которые к школе готовятся. "Эти деньги из допдоходов, которые получили благодаря, в том числе, возросшим ценам на мировом рынке", - отметил Силуанов.

По его словам, "очень важно, чтобы мировая ситуация не влияла на тех людей, которые сегодня не имеют больших возможностей осуществлять высокие траты". "Задача правительства в том, чтобы обеспечить контрольные механизмы и создать инструменты, которые бы обеспечили те темпы инфляции, которые не влияли бы на доходы населения, не сокращали их. Для этого и надо использовать доходы, которые мы получаем", - сказал он.