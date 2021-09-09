Северный флот России начал крупные учения в Арктике

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Около 50 кораблей, 120 самолетов и вертолетов, а также порядка восьми тысяч военнослужащих задействованы в учениях в Артике, которые начал Северный флот России, сообщила пресс-служба флота в четверг.

"Практические действия сил войск Северного флота пройдут в акваториях Баренцева, Карского, Чукотского и Восточно-Сибирского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франса-Иосифа", - говорится в сообщении.

"На одном из этапов учения силы Северного флота проведут практические действия по защите коммуникаций Северного морского пути, охране и обороне гарнизонов флота, изучению возможных районов боевых действий и условий применения разнородных сил флота в западной и восточной арктических морских зонах", - сообщил флот.

По данным Северного флота, в учении, которое предполагает создание арктической группировки, задействовано около 800 единиц боевой и специальной техники: свыше 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня.

Северный флот начал учения на фоне стартовавших в четверг стратегических российско-белорусских маневров "Запад-2021".

Учениями Северного флота руководит командующий флотом Александр Моисеев.

Пресс-служба Северного флота сообщила, что в ходе учений флота будут отработаны вопросы обеспечения безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности РФ в акватории Северного морского пути.