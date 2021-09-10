Корабли Балтийского флота вышли в море в рамках учения "Запад-2021"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В районы Балтийского моря для выполнения практических задач совместного стратегического учения "Запад-2021" вышли 15 кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота, сообщило Минобороны РФ.

В соответствии с планом учения боевым кораблям в составе тактических групп предстоит отработать задачи по предназначению - противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, а также выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели. В море действуют большие десантные корабли, корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, подводные лодки, а также различные суда вспомогательного флота.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году. Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ "Запад-2021" на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.