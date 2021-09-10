Директор ингушской школы устроила в котельную три десятка "мертвых душ"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Директора общеобразовательного учреждения Ингушетии уличили в оформлении около 30 родственников в одной котельной, заявил "Интерфаксу " глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"В одной школе директор умудрилась оформить 28 котельщиков, может, четверо из них числились операторами. Начали сокращать, все вычищать там, создали конкурсную комиссию, выбрали человека, вице-премьер Тимур Фаттахов занимается этим делом. И что вы думаете? Эти люди во главе с директором чуть ли не шваброй начали гонять проверяющих, говоря, что они их родственников лишают работы", - сказал Калиматов.

При этом глава республики пояснил, что они были "мертвыми душами", просто числились, не ходили на работу в котельной.

"Эти моменты свидетельствуют о перевернутом сознании некоторых руководителей, самое удивительное - если родители лукавят, дети поддерживают их. Будем всячески бороться с этим", - добавил Калиматов.

По словам главы региона, в минувшем году возникли сложности с вводом в эксплуатацию ряда новых школ в связи с тем, что нерадивый подрядчик решил установить самодельные котлы вместо заводских как и положено по проекту.

"У нас дошло до того, что восемь школ в 2020 году у нас не открылось, потому что самодельные котлы с соседнего региона привезли, две-три недели ждали. Если бы школа в другом регионе или городе не работала бы полдня без тепла, половину ответственных должностных лиц выгнали бы и посадили бы кого-нибудь ", - отметил руководитель субъекта.

По его словам, главное, чтобы люди понимали, что нынешние власти работают для них, вернуть доверие граждан, утраченное в предыдущие годы.

"Куда ни кинь – всюду клин. Идешь по этим ступенькам, думаешь, как бы исправить ситуацию, решить накопившиеся проблемы, чтобы жители понимали, что мы для них работаем, наши мысли только на это направлены. Я говорю руководителям: "Вам дали прекрасные кабинеты, связь, служебный автомобиль, на вас тратят большие деньги, на содержание аппарата. Это все не для вас, а для того, чтобы вы работали для создания комфортных условий жителям. Вам не просто так дали кабинет, вас не посадили в поле со столом и ручкой", - сказал Калиматов.

По его мнению, некоторые начальники раньше думали, что просто можно сидеть в кабинете и давать подчиненным какие-то указания, поэтому люди потеряли веру. Глава республики заверил, что не позволит подрядчикам сдать соцобъект или многоквартирный дом с нарушениями и в этом направлении будет работать спецкомиссия правительства.