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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Пьяный автомобилист сбил двух школьниц в Тамбовской области

Одна из девочек погибла на месте происшествия

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело против жителя Кирсановского района Тамбовской области, сбившего на автомобиле двух детей, сообщает в пятницу СУ СКР по региону.

По версии следствия, вечером 9 сентября 30-летний мужчина, управляя легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, наехал на двух школьниц. В результате ДТП 11-летняя девочка скончалась на месте происшествия. Ее 13-летняя подруга с различными травмами была госпитализирована.

В больницу также доставлен 51-летний отец водителя, который в момент аварии находился в автомобиле.

Уголовное дело в отношении водителя возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения).

В настоящее время он задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Тамбовская область СКР

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