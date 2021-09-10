У привитых "Спутником V" оказался выше иммунитет к COVID, чем у переболевших

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Вакцина дает более устойчивый иммунитет, чем перенесенное заболевание коронавирусом, заявил в пятницу глава центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Более-менее однозначный сейчас ответ – естественно, после вакцинации (устойчивее - ИФ), особенно гетерологичным вариантом вакцины, который из себя представляет "Спутник V", по всем параметрам, которые на сегодняшний день существуют", - сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос ведущей Эвелины Закамской на IV Форуме социальных инноваций регионов.

По словам главы центра-разработчика вакцины, более высокий иммунитет после получения "Спутника V" по сравнению с заболеванием показывают не только данные института Гамалеи и Минздрава РФ, но и министерств здравоохранения Аргентины, Сербии и Мексики и "еще нескольких минздравов других стран, на которые ни Минздрав России, ни институт им. Гамалеи не может повлиять".

Гинцбург также отметил, что смертельных случаев после вакцинации от COVID-19 "Спутником V" на сегодняшний день не зафиксировано.

По его словам, это подтверждается как статистикой Минздрава РФ, так и данными министерства здравоохранения Аргентины, где уже привито около 12 млн человек.

8 сентября глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в Росздравнадзор с начала массовой вакцинации в РФ поступило 7 тыс. сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации от коронавируса, это всего 0,018% от количества привитых в РФ.

По состоянию на 6 сентября в РФ более 46 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса, из них полностью привиты от инфекции 39 млн человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Массовая вакцинация от коронавируса COVID-19 началась в РФ 18 января.