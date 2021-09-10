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В России 39,8 млн человек полностью вакцинированы от COVID-19

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В России 46,5 млн человек привились первым компонентом вакцины от COVID-19, полностью вакцинированы 39,8 млн человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова журналистам в пятницу.

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Массовая вакцинация от коронавируса началась в РФ 18 января, сейчас населению доступны четыре вакцины: "Спутник V" и "Спутник Лайт", разработанные в центре им. Гамалеи Минздрава, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра им. Чумакова РАН.

Помимо этого, с июля в РФ началась ревакцинация от COVID-19.

3 сентября Голикова заявила, что для того, "чтобы не болеть или чтобы более спокойно жить и возвращаться к спокойной жизни, мы должны иметь 80% (вакцинированных) - это большая цифра, это чуть более 90 млн человек".

коронавирус Россия Татьяна Голикова

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