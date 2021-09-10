На жителя Коми, заснувшего в гробу в ритуальном салоне, завели дело

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Ухте (Коми) в отношении местного жителя, проникшего в салон ритуальных услуг и уснувшего в гробу, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В полицию поступило сообщение, что неизвестный разбил стекла ритуального салона и проник в помещение. Прибывшие полицейские обнаружили в одном из гробов спящего юношу. Нарушителем оказался 19-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

В сообщении отмечается, что молодой человек был пьян и сообщил, что хотел спать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Ухтинцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.