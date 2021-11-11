Уснувший в гробу житель Коми получил условный срок

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Ухтинский горсуд (Коми) признал юношу, проникшего в салон ритуальных услуг и уснувшего в гробу, виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с годовым испытательным сроком. Приговор еще не вступил в законную силу.

"Свои действия житель Ухты объяснил сильной степенью алкогольного опьянения и желанием согреться. Ущерб от действий юноши составил почти 23 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Вину ухтинец полностью признал, а также принял меры к трудоустройству и возмещению ущерба, причиненного индивидуальному предпринимателю.

В сентябре в полицию Ухты сообщили, что неизвестный проник в ритуальный салон, разбив стекло. Прибывшие на место полицейские обнаружили в одном из гробов спящего юношу - 19-летнего местного жителя, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).