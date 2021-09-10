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Почти 400 нелегалов поймали в августе на границе РФ в Ленобласти

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Несколько сотен случаев нарушения пограничного режима выявлено в Ленинградской области в августе, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ по региону.

"Сотрудники Пограничного управления выявили свыше 390 нарушителей пограничного режима, из которых более 360 являются иностранными гражданами", - говорится в сообщении.

Суды оштрафовали нарушителей на общую сумму 170 тыс. рублей. Часть из них получили предупреждения, в отношении некоторых принято решение о принудительном выдворении из России.

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В частности, 8 сентября в Выборгском районе Ленобласти задержали двух граждан стран Ближнего Востока, которые направлялись к границе РФ без документов на право нахождения в погранзоне. 9 сентября Выборгский районный суд назначил задержанным штрафы в размере 500 рублей каждому с принудительным выдворением за пределы РФ.

В России до 30 сентября действует мораторий на выдворение иностранцев. До исполнения решения суда правонарушителей из зарубежных стран, в отношении которых принято решение о выдворении, помещают в центры временного содержания иностранных граждан.

Согласно законодательству, за нахождение в пограничной зоне без разрешающих документов предусмотрена административная ответственность (статья 18.2 КоАП РФ), за незаконное пересечение государственной границы РФ - уголовная (статья 322 УК РФ).

Ленобласть

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