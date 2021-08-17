Группа афганцев, приехавших на Евро-2020, захотела остаться в РФ из-за боязни талибов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Четверо граждан Афганистана, нарушивших режим пребывания в России, пытались добиться отмены решения петербургского суда о выдворении на родину, так как опасаются возвращаться туда из-за действий талибов ("Талибан" запрещен в России), сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Ранее Октябрьский суд Петербурга оштрафовал четырех афганцев за нарушение режима пребывания РФ (ч.3.1 ст.18.8 КоАП РФ) с административным выдворением за пределы РФ. Адвокат иностранцев обжаловал это решение.

В Санкт-Петербургском городском суде афганцы пояснили, что не владеют русским языком и поэтому не поняли постановление Октябрьского суда. Суд апелляционной инстанции вернул материалы дела в районный суд для перевода постановления на их родной язык – пушту – и вручения правонарушителям переведенного судебного решения.

В июле Октябрьский суд Петербурга назначил штрафы по 5 тыс. рублей и постановил выдворить из РФ несколько граждан Афганистана, приехавших в Россию по FAN ID на чемпионат Европы по футболу, но не покинувших страну в установленный срок - до 12 июля. Иностранцы пояснили, что опасаются возвращаться домой из-за деятельности террористического движения "Талибан".

Между тем до 30 сентября в России действует мораторий на выдворение иностранцев. До исполнения решения суда правонарушителей из зарубежных стран, в отношении которых принято решение о выдворении, помещают в центры временного содержания иностранных граждан.