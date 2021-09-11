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Железнодорожное сообщение приостановлено на Сахалине из-за ливней

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ливни вызвали сход селей в Макаровском районе Сахалинской области, железнодорожное сообщение приостановлено/

Как сообщила пресс-служба правительства региона, отменены поезда на север Сахалина (Ноглики) и в центральную часть острова (Поронайск).

Пассажирская компания "Сахалин" сообщила, что отменены пассажирские поезда 603/604 сообщением Южно-Сахалинск - Ноглики - Южно-Сахалинск, а также пригородные поезда 6303/6304 сообщением Южно-Сахалинск - Поронайск - Южно-Сахалинск.

В Макаровском районе введен режим ЧС.

Подача воды в городской водопровод приостановлена, воду подвозят автоцистернами. По данным районных властей, пострадавших из-за непогоды нет. Люди, находившиеся в местах возможного подтопления в селах Новое и Восточное, эвакуированы. При необходимости в районе готовы оперативно развернуть пункты временного размещения.

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