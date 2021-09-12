На Сахалине пришлось осушить водохранилище после схода селевого потока

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Оперативные службы осушили водохранилище в городе Макаров Сахалинской области, водоснабжение которого парализовано после схода селевого потока.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, воду полностью откачали для очистки водохранилища на ручье Худозава. Одновременно проведена промывка трубы, подающей воду на очистные сооружения.

На резервном источнике водоснабжения на реке Макаровка трубы оказались забиты илом. Ведется промывка и расчистка системы.

"В связи с большим загрязнением селевыми массами и повышенной мутностью воды, подавать ее из этого источника пока нельзя", - отметили в областном ЖКХ.

В городе организован подвоз питьевой и технической воды.

Дорожное движение на федеральной трассе Южно-Сахалинск - Оха открыто. На железной дороге возобновить движение пригородных поездов планируется к вечеру воскресенья.

В субботу, 11 сентября, из-за схода селевых потоков в Макаровском районе введен режим ЧС. Грязевые потоки обрушились на участки автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха и железнодорожные пути, а также в городское водохранилище.