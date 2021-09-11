В России выявлено более 18,8 тыс. новых случаев коронавируса

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Еще 18 891 случай заражения коронавирусом зарегистрировано в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб. В том числе 1 425 (7,5%) выявлено активно без клинических проявлений.

В стране умерли за сутки 796 человек. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 46, в Санкт-Петербурге - 39, в Свердловской области - 36.

Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 191 961.

Поправились и выписаны 6 млн 375 160 пациентов, в том числе 17 888 за минувшие сутки.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах РФ. В Москве выявлено 1 940 случаев, в Санкт-Петербурге - 1 629.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 121 516 случаев коронавирусной инфекции.