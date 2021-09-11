Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В России выявлено более 18,8 тыс. новых случаев коронавируса

В России выявлено более 18,8 тыс. новых случаев коронавируса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Еще 18 891 случай заражения коронавирусом зарегистрировано в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб. В том числе 1 425 (7,5%) выявлено активно без клинических проявлений.

В стране умерли за сутки 796 человек. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 46, в Санкт-Петербурге - 39, в Свердловской области - 36.

Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 191 961.

Поправились и выписаны 6 млн 375 160 пациентов, в том числе 17 888 за минувшие сутки.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах РФ. В Москве выявлено 1 940 случаев, в Санкт-Петербурге - 1 629.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 121 516 случаев коронавирусной инфекции.

Хроника 09 января 2020 года – 11 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

Новости

МЧС не исключило, что под завалами дома в Ельце могут быть еще люди

Семьям погибших при взрыве газа в доме под Ельцом окажут помощь

Что случилось этой ночью: суббота, 11 сентября

Пострадавшие при взрыве под Ельцом находятся в состоянии средней тяжести

Пострадавшие при взрыве под Ельцом находятся в состоянии средней тяжести

До трех увеличилось число жертв взрыва газа в жилом доме под Ельцом

Один человек погиб в результате взрыва газа в доме под Ельцом

Газ взорвался в двухэтажном доме в Липецкой области

В России 39,8 млн человек полностью вакцинированы от COVID-19

Ростовский репортер получил 10 суток ареста за экстремистскую атрибутику

Ростовский репортер получил 10 суток ареста за экстремистскую атрибутику

Что произошло за день: пятница, 10 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');