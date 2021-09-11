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В Белгородской области начались поиски ушедших из дома детей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Полиция и волонтеры ищут двух мальчиков 10-ти и 11-ти лет, ушедших из дома накануне вечером в Старооскольском городском округе Белгородской области, сообщает в субботу пресс-служба СУ СКР по региону.

"По предварительным данным, вечером 10 сентября после незначительной ссоры с отцом, забрав из дома некоторую сумму денег, мальчики покинули дом в селе Голофеевка. Оба проживают в многодетной семье, ранее 10-летний ребенок уходил из дома", - рассказали в пресс-службе.

До настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Следователи вместе с сотрудниками УМВД России по Белгородской области и волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт" проводят поисковые мероприятия по установлению местонахождения пропавших детей.

Как уточнили в областной прокуратуре, мальчики воспитываются в приемной семье.

По факту самовольного ухода детей из дома организовано проведение процессуальной проверки следственными органами и прокуратурой.

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