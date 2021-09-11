Ушедших из дома мальчиков в Белгородской области нашли живыми

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Двое мальчиков, ушедшие накануне из дома в селе Голофеевка Белгородской области, найдены, сообщает в субботу пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что, по предварительным данным, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщалось, дети 10 и 11 лет ушли из дома вечером 10 сентября после небольшой ссоры с отцом, забрав некоторую сумму денег. Мальчики воспитываются в многодетной приемной семье. Ранее десятилетний ребенок уже уходил из дома.