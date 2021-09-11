Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные поднимали истребитель МиГ-31 для сопровождения самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в субботу в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - сообщили в центре.

По его данным, для опознавания цели и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из дежурных сил ПВО (противовоздушная оборона - ИФ) Северного флота.

Отмечается, что после разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

В центре подчеркнули, что нарушений российской границы допущено не было.

Ранее сообщалось о том, что Северный флот проводит в Арктике учения с привлечением 50 кораблей.