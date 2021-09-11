Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные поднимали истребитель МиГ-31 для сопровождения самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в субботу в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - сообщили в центре.

По его данным, для опознавания цели и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из дежурных сил ПВО (противовоздушная оборона - ИФ) Северного флота.

Отмечается, что после разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

В центре подчеркнули, что нарушений российской границы допущено не было.

Ранее сообщалось о том, что Северный флот проводит в Арктике учения с привлечением 50 кораблей.

МиГ-31 Северный флот Баренцево море Норвегия

Новости

Спасатели завершили работы на месте взрыва газа в доме в Липецкой области

Следователи назвали основные версии причин взрыва газа в доме под Ельцом

Следователи назвали основные версии причин взрыва газа в доме под Ельцом
Пандемия коронавируса

Минздрав пока не принял решение о совмещении прививок от гриппа и COVID

МЧС не исключило, что под завалами дома в Ельце могут быть еще люди

Пандемия коронавируса

В России выявлено более 18,8 тыс. новых случаев коронавируса

В России выявлено более 18,8 тыс. новых случаев коронавируса

Семьям погибших при взрыве газа в доме под Ельцом окажут помощь

Что случилось этой ночью: суббота, 11 сентября

Пострадавшие при взрыве под Ельцом находятся в состоянии средней тяжести

Пострадавшие при взрыве под Ельцом находятся в состоянии средней тяжести

До трех увеличилось число жертв взрыва газа в жилом доме под Ельцом

Один человек погиб в результате взрыва газа в доме под Ельцом

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');