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АПЛ "Орёл" выполнила стрельбу крылатой ракетой в Баренцевом море

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Атомная подлодка "Орёл" выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Гранит" в Баренцевом море, сообщили в воскресенье в пресс-службе Северного флота (СФ).

Отмечается, что стрельба ракетой была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника. Цель находилась на дистанции более 100 километров от точки пуска ракеты.

По данным пресс-службы, район проведения стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Охрану района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.

Атомные подлодки "Орёл" и "Верхотурье" вышли в море для участия в учениях флота накануне. Также в субботу стрельбу крылатыми ракетами по мишеням в акватории Баренцева моря выполнил эсминец "Адмирал Ушаков" и ракетный комплекс "Бал".

Учение с арктической экспедиционной группировкой Северного флота проходит под руководством командующего СФ на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.

К учению привлечено до восьми тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.

Северный флот Баренцево море Орёл Гранит

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