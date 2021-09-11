Вооруженный солдат сбежал из части в Кировской области

Архивное фото Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженный срочник скрылся в неизвестном направлении в Кировской области, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, 24-летний рядовой срочной службы самовольно покинул расположение части, находясь в карауле на КПП. При себе у него автомат Калашникова. По предварительным данным, он отправился в направлении леса.

К поискам подключена авиация. На подъездах к части выставлены патрули.