В ЦВО указали, что пропавший в Кировской области солдат мог заблудиться

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Командование Кировского гарнизона совместно с правоохранительными органами принимает меры по розыску 24-летнего военнослужащего, пропавшего в лесном массиве рядом с воинской частью, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"По предварительной информации, в ходе следования с места несения дежурства в расположение воинской части военнослужащий отклонился от маршрута и заблудился", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что военнослужащий имел при себе оружие без боеприпасов.

"Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия", - сообщили в пресс-службе.

Ранее источник в силовых структурах сообщил "Интерфаксу", что вооруженный срочник скрылся в неизвестном направлении в Кировской области. К его поискам подключена авиация, на подъездах к части выставлены патрули.